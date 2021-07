Formule 1

Formule 1 : La FIA s'enflamme pour la rivalité entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 26 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

La saison 2021 de Formule 1 s'illustre par une lutte au sommet entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un duel qui fait le bonheur des organisateurs.

Le règne sans partage de Lewis Hamilton sur la F1 depuis 2017 va-t-il prendre fin ? Mercedes cessera-t-il de truster la première place du classement constructeurs, comme cela est le cas depuis 2014 ? Cette année, Max Verstappen et Red Bull font figure de véritables concurrents. Pour cause, le pilote Néerlandais occupe la première place du classement pilote tandis que son écurie figure en même position du classement constructeurs.

La FIA s'emballe !