Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Toto Wolff affiche une crainte pour la suite de la saison !

Publié le 26 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

La rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton agite le monde de la F1. Un véritable duel sommet entre les deux mastodontes qui excite mais aussi inquiète le directeur de Mercedes.

Max Verstappen et Lewis Hamilton repoussent un peu plus les limites à chaque course. Dans ce championnat du monde 2021, les deux pilotes se partagent neuf des dix courses. Cinq pour le Néerlandais et quatre pour l'Anglais. L'adversité a atteint son paroxysme à la course de Silverstone. Au départ de ce grand prix, un accrochage violent a envoyé Verstappen taper le mur de pneus.

‹‹ Espérons qu'à l'avenir, ces batailles se dérouleront de manière plus sportive ››