Formule 1 : Les confidences de Mattia Binotto sur les progrès de Ferrari !

Publié le 26 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Ferrari connaît cette saison des hauts et des bas en Formule 1, mais semble avoir retrouvé de la confiance après Silverstone et la deuxième place de Charles Leclerc. Avant le début du Grand Prix de Hongrie, Mattia Binotto s’est exprimé sur les progrès réalisés par l’écurie italienne.

À la bataille avec McLaren pour décrocher un podium au classement des constructeurs, Ferrari réalise une saison plutôt mitigée et irrégulière. Cependant, la dernière course à Silverstone a redonné de la confiance à l’écurie avec la deuxième place de Charles Leclerc. Ferrari compte bien réussir une bonne seconde partie de saison pour recoller aux deux mastodontes que sont Red Bull et Mercedes. Avant le Grand Prix de Hongrie qui prendra place vendredi, Mattia Binotto s’est exprimé sur la récente progression de l’écurie italienne.

« Nous nous sommes améliorés depuis la France et c’est important »