Désillusion pour l’OM, McCourt a l’habitude

Jean de Teyssière

Franck McCourt, l'homme d'affaires américain, a racheté l'OM en octobre 2016 avec un slogan appétissant : « OM Champions Project. » Huit ans plus tard, il n'y a toujours pas de traces d'un titre. Pire, l'OM n'est arrivé qu'à deux reprises à disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Retour sur les nombreuses déceptions européennes de l'OM sous pavillon américain.

Jeudi soir, dans un Gewiss Stadium de Bergame en travaux, l'OM n'a jamais réussi à faire illusion. La folie du Vélodrome n'a pas été retrouvée et les hommes de Jean-Louis Gasset se sont finalement lourdement inclinés 3-0. Pour beaucoup, se retrouver en demi-finale de la Ligue Europa était déjà un miracle au vu de la saison chaotique de l'OM. La campagne européenne avait débuté en août dernier, durant les barrages de la Ligue des Champions. Entraîné par Marcelino, l'OM avait été éliminé par le Panathinaïkos. Malgré un beau parcours en Ligue Europa, le rideau est tombé à Bergame.

En 2018 : première finale européenne sous McCourt

Dès la première saison sous Franck McCourt, l'OM se qualifie en Ligue Europa. Emmené par Rudi Garcia, l'OM réalise une superbe épopée et parvient à accéder à la finale. Disputée dans le stade de l'ennemi lyonnais, l'Atlético de Madrid met vite fin au suspens et remporte la compétition après sa victoire 3-0. Dimitri Payet sortira sur blessure et manquera la Coupe du monde 2018. Marseille pourra toujours se consoler en devenant le club français à avoir disputé le plus de finales européennes, avec 5 participations.

1 seul point en Ligue Europa en 2019

Fort de son statut de vice-champion de la Ligue Europa suite à sa défaite face à l'Atlético de Madrid, l'OM connaît une certaine continuité avec le maintien au poste de Rudi Garcia. Surtout, les Marseillais récupèrent trois champions du monde, avec Florian Thauvin, Dimitri Payet et Adil Rami. Mais la désillusion est totale avec une dernière place et un seul point engrangé face à l'Eintracht Francfort, la Lazio et l'Apollon Limassol.

OM : La nouvelle déclaration d’amour de Drogba ! https://t.co/nRVk8zrCkO pic.twitter.com/Q4vW665rOn — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Record de défaites en Ligue des Champions

L'année suivante, l'OM ne se qualifie pas en Coupe d'Europe mais se qualifie en Ligue des Champions pour la saison 2020-2021. L'OM y signe son grand retour, après le fiasco de la campagne 2013-2014, conclue avec zéro point. Le groupe marseillais n'est pas évident car l'OM hérite de Manchester City, futur finaliste, Porto et l'Olympiakos. L'OM perd ses quatre premiers matchs et devient alors la première équipe de l'histoire de la compétition a perdre treize matchs de suite. Les Marseillais finiront derniers mais auront réussi à battre l'Olympiakos et mettre fin à ce cauchemar.

Une demi-finale de Ligue Europa Conférence au goût amer

Lors de la saison 2021-2022, l'OM se qualifie pour la Ligue Europa. Le club phocéen termine troisième et est basculé dans la nouvelle compétition : la Ligue Europa Conférence. L'OM bat respectivement Qarabag, Bâle et le PAOK Salonique avant de tomber en demi-finale face au Feyenoord Rotterdam. Éliminé 3-2 sur l'ensemble des deux matchs, l'OM manque l'occasion de vivre une sixième finale de Coupe d'Europe qui semblait être à sa portée.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Dernière place rageante en Ligue des Champions

En 2022-2023, l'OM participe à sa deuxième campagne de Ligue des Champions sous l'ère McCourt. Le tirage au sort est plutôt clément pour l'OM, qui hérite de Tottenham, de l'Eintracht Francfort et du Sporting CP dans le groupe D. Dans un dernier match totalement fou face à Tottenham, l'OM passe par toutes les émotions. Les hommes de Tudor mènent 1-0 et sont virtuellement qualifiés pour les huitièmes de finale. Tottenham égalise et l'OM est renversé en Ligue Europa. Après avoir jeté toutes leurs forces dans la bataille, ils concèdent la défaite à la dernière seconde synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes.