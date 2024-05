OM : «Dégoûté», l’OM ne digère pas la désillusion !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le match nul lors de la demi-finale aller de Ligue Europa, l'OM devait tenter de faire flancher l'Atalanta Bergama sur ses terres jeudi soir pour accéder à une nouvelle finale. Mais les Marseillais ont dû s'incliner lourdement (3-0) et forcément, c'est un moment douloureux pour certains joueurs, à commencer par Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin n'a pas pu cacher sa déception après la défaite.

Dans cette saison un peu compliquée pour l'OM, le club a relevé la tête pour briller en Ligue Europa et les Marseillais avaient clairement pour objectif d'atteindre la finale. C'était aussi leur dernier moyen de croire à une aventure en Ligue des champions la saison prochaine et tout s'écroule un peu...

Un objectif difficile à accomplir

Jeudi soir, l'OM est venu avec les dents longues et la folle envie de se retrouver une fois de plus en finale de la Ligue Europa. Malheureusement ils ont souffert sur le terrain de l'Atalanta Bergame et Leonardo Balerdi n'a pas pu cacher son immense déception. « Je suis très dégoûté, très triste. On ne peut pas offrir ce cadeau à nos supporters, à notre public qui mérite ça. Il faut essayer de bien finir le championnat et donner un peu plus la saison prochaine. On a tout donné mais ce n'est pas suffisant, je pense qu'on doit donner plus pour aller en finale. Après, je ne sais pas ce que je peux dire de plus... Merci aux supporters, qui sont toujours là » a déclaré l'Argentin au micro de Canal + .

L'OM ne sera pas en Ligue des champions

Seulement 9èmes de Ligue 1 avec 3 matches à jouer, les Olympiens ont lâché la course à l'Europe depuis un petit moment et forcément, la Ligue Europa représentait la dernière chance pour la saison prochaine. A la suite de cette élimination en demi-finales, c'est la déception qui prime car on imagine bien que les objectifs fixés ne seront pas atteints.