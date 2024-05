OM : Thauvin donne la solution avant le choc !

La rédaction

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se prépare à croiser le fer avec l’Atalanta Bergame. Alors que le match aller s’est conclu sur un score nul (1-1), tout reste encore à faire dans cette deuxième manche. Ancien joueur de l’OM, Florian Thauvin a livré quelques conseils à son ancien club.

L’Olympique de Marseille en est-il capable ? Ce soir, l’équipe de Jean-Louis Gasset se déplace du côté de l’Italie et de Bergame, avec pour objectif une qualification en finale de la Ligue Europa. Si les Marseillais peuvent se montrer confiants après leur belle prestation au Vélodrome lors du match aller, c’est un gros défi qui se dresse sur le chemin de l’OM. À quelques heures du coup d’envoi, Florian Thauvin s’est livré sur ce choc dans un entretien accordé à l’Équipe .

« L’Atalanta est vraiment une belle équipe, et pourtant ils ont été surpris par le Vélodrome »

Aujourd’hui à l’Udinese, Florian Thauvin a évolué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2021, quittant par épisode la cité phocéenne pour rejoindre Newcastle en prêt. Il est en tout cas certain que l’'attaquant de 31 ans sera devant sa télé ce soir, et croira à la qualification des Marseillais : « Ils font un beau parcours, franchement. Ils n’ont pas eu des équipes faciles à jouer, dès la phase de poules. Cela fait remonter beaucoup de bons souvenirs, surtout quand je vois l’ambiance générale, au sein du club, parmi les supporters… Tu ressens le même accompagnement du peuple marseillais. En Italie, l’Atalanta est vraiment une belle équipe, et pourtant ils ont été surpris par le Vélodrome, déstabilisés par le public. Contre Leipzig, on avait connu ça, cet emballement des tribunes, ce retournement de situation. »

« Il faudra réussir à sortir de leur pressing »