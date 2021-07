Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz se livre sur le nouveau format de qualifications !

Publié le 24 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Auteur d’une saison plutôt mitigée avec Ferrari, Carlos Sainz Jr semble encore devoir s’acclimater à sa voiture pour sa première saison dans l’écurie italienne. Le pilote espagnol s’est exprimé avant le Grand Prix de Hongrie sur le nouveau format de qualification testé à Silverstone.

Actuellement septième au classement général, Carlos Sainz Jr n’est pas encore totalement à l’aise sur sa Ferrari pour sa première saison sous les couleurs de l’écurie italienne. Le pilote espagnol a connu des hauts et des bas cette année comme son coéquipier Charles Leclerc, mais espère bien redresser la barre pour la deuxième partie de saison. Après avoir testé le nouveau système de qualifications à Silverstone, Carlos Sainz Jr s’est exprimé sur ce nouveau format qui semble lui plaire.

« Je ne suis pas trop mal à l’aise avec cette qualif sprint »