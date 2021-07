Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr se confie sur son héritage !

Publié le 10 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Fils du légendaire Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr est aujourd’hui un pilote de Formule 1 très respecté chez Ferrari. L’Espagnol s’est exprimé récemment sur les moments difficiles qu’il a connu lors de son enfance où le nom de son père lui collait à la peau.

Carlos Sainz Jr semble à l’heure actuelle épanoui en Formule 1 où il fait équipe avec Charles Leclerc chez Ferrari. Cependant, le pilote espagnol n’a pas toujours connu des moments agréables à cause de son nom de famille. Son père étant Carlos Sainz, champion du monde de rallye, le pilote Ferrari a souvent été associé à lui. Carlos Sainz Jr s’est d’ailleurs récemment exprimé sur la pression reçue dès son plus jeune âge.

« Je n’étais personne, en fait, et je ressentais cette pression »