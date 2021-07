Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 30 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Derrière Max Verstappen au classement des pilotes, Lewis Hamilton espère performer lors du Grand Prix de Hongrie, même si Red Bull semble avoir une longueur d'avance sur Mercedes.

Lewis Hamilton avait réussi une belle opération en remportant le Grand Prix de Silverstone. Accroché par le Britannique au premier tour, Max Verstappen avait été contraint d’abandonner, laissant plusieurs points filer. La prochaine course aura lieu ce dimanche en Hongrie. L’année dernière, Lewis Hamilton avait remporté ce Grand Prix en devançant Max Verstappen. Mais cette saison, Red Bull se montre performant et semble avoir une longueur d’avance sur Mercedes comme l’a reconnu le septuple champion du monde.

« Red Bull a encore une légère avance »