Formule 1

Formule 1 : La réponse cinglante de Lewis Hamilton à Max Verstappen !

Publié le 30 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

A l'approche du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen et Lewis Hamilton continuent de se répondre par médias interposés au sujet de l'incident survenu lors du Grand Prix de Silverstone.

Max Verstappen a laissé filer de précieux points dans la course au titre. Lors du Grand Prix de Silverstone, le pilote néerlandais a dû abandonner dès le premier tour après un accrochage avec Lewis Hamilton. Verstappen est revenu sur cet incident : « Il m’a appelé. Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails à ce sujet, mais nous avons eu une conversation. J’ai voulu lui dire que c’était irrespectueux, quand un gars est à l’hôpital et que l’autre agite le drapeau comme si de rien n’était alors qu’il poussé quelqu’un dans le mur avec une force de 51G. Et pas seulement ça, il y a eu toute la réaction de son équipe à part ça. Je pense que ce n’est pas comme ça qu’on célèbre une victoire, surtout une victoire comme ils l’ont obtenue. »

« Je sais comment aborder des virages et faire des dépassements »