Le PSG rêve d’un exploit, il dévoile la recette miracle

Mercredi, le PSG n'a pas réussi à battre le Borussia Dortmund. Le club de la capitale s'est incliné 1-0 et devra donc réaliser un exploit lors du match retour, s'il veut se qualifier pour la finale. Pour Jérôme Alonzo, les Parisiens devront surtout réussir à emmener le Parc des princes avec eux, s'ils veulent y arriver.

Après 2020, le PSG a l'occasion de disputer une nouvelle finale de Ligue des champions. Mais pour se donner le droit d'affronter le Bayern Munich ou le Real Madrid, les Parisiens doivent d'abord éliminer le Borussia Dortmund et cela ne sera pas facile.

Jérôme Alonzo croit à une qualification du PSG

Lors du match aller, le PSG s'est incliné 1-0 face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale doit donc s'imposer par deux buts d'écart s'il veut se qualifier directement pour la finale, sinon il faudra passer par les prolongations et une possible séance de tirs au but. Interrogé par Le Parisien , Jérôme Alonzo, passé par Paris de 2001 à 2008, estime que les Parisiens peuvent se qualifier mardi prochain, mais il faudra répondre présent dès le début et sortir les muscles. « En première mi-temps, c’était un peu encéphalogramme plat. Mais au retour des vestiaires, un peu comme toujours dès qu’il y a une forme d’urgence, il y a eu du répondant. J’ai vu un PSG parfois maladroit, mais au moins qui vit. Et au final, un petit Paris ne perd que 1-0 face à un Dortmund à fond. Les espoirs sont donc immenses. Au retour, il faut leur faire comprendre tout de suite qu’ils vont leur marcher dessus. »

«Les joueurs doivent emmener le public du Parc»