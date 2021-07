Formule 1

Formule 1 : La joie de Pierre Gasly après la séance de qualifications !

Publié le 31 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Pierre Gasly a réalisé la bonne opération ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie en terminant à la 5ème place. Le pilote tricolore s’est exprimé en fin de journée et n’a pas caché sa joie.

Alors que Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie ce samedi, la surprise du jour est venue de Pierre Gasly sur son AlphaTauri. Le pilote tricolore a enregistré le cinquième meilleur temps de la séance de qualifications. Une magnifique performance pour Pierre Gasly qui pourra jouer crânement sa chance ce dimanche à Budapest. 9ème au classement général, le Français est bien positionné pour marquer des points ce week-end et continuer sa belle saison. Pierre Gasly s’est exprimé après sa journée et n’a pas caché sa joie.

« Je suis extrêmement content de cette qualification »