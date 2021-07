Formule 1

Formule 1 : La déception de Verstappen après les qualifications en Hongrie !

Publié le 31 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Frustré après les essais libres de vendredi, Max Verstappen n’aura pas su redresser la barre ce samedi lors des qualifications. Le pilote Red Bull s’élancera donc de la troisième position sur la grille de départ dimanche. Une déception pour le Néerlandais qui s’est exprimé en fin de journée.

Leader au classement général avant le Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen voulait se rattraper de son abandon à Silverstone. Cependant, le week-end ne se déroule pas pour le moment parfaitement puisque ce samedi, le Néerlandais a terminé 3ème de la séance de qualifications. Le pilote Red Bull ne part donc pas favori pour la course de dimanche et devra empêcher Lewis Hamilton de triompher à Budapest, sous peine de voir le Britannique revenir sur lui au classement général. Après sa journée frustrante, Max Verstappen s’est exprimé et n’a pas caché sa déception.

« Jusqu’à présent, ce n’est clairement pas ce que je veux de ma monoplace »