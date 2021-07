Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton se confie après la première journée en Hongrie !

Publié le 30 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que les essais libres prenaient place ce vendredi à Budapest, Lewis Hamilton et Mercedes ont dominé la première journée. Le Britannique s’est exprimé après sa bonne performance et préfère se concentrer sur la suite du week-end.

Lewis Hamilton et Valterri Bottas ont été les plus forts ce vendredi lors des deux premières séances d’essais libres à Budapest. Les pilotes Mercedes accumulent donc un maximum de confiance pour la suite du Grand Prix de Hongrie. Avec pour objectif de repasser leader au classement général, Lewis Hamilton a bien l’intention de continuer à mettre la pression sur Max Verstappen ce week-end. Le pilote britannique s’est exprimé en fin de journée sur sa prestation et ne veut pas s’enflammer.

« Nous avons du travail à faire ce soir pour voir comment peaufiner la voiture »