Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Max Verstappen avant le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 28 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Après son incroyable accrochage avec Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix à Silverstone, Max Verstappen a partagé des nouvelles rassurantes sur sa condition physique.

Max Verstappen est déjà prêt à faire son retour sur les pistes. Le Néerlandais s'est pratiquement remis de son accident survenu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, à la suite d'un incident survenu avec la Mercedes de Lewis Hamilton. L'écurie Red Bull Racing a d'ailleurs porté réclamation auprès de la FIA, qui a convoqué les deux pilotes jeudi. En attendant, Max Verstappen poursuit sa préparation pour le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu ce week-end. Le pilote Red Bull aura à cœur de conserver son avance en tête du championnat du monde, devant son rival Lewis Hamilton.

« Je suis clairement prêt à reprendre ! »