Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Daniel Ricciardo sur sa situation personnelle !

Publié le 27 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Éloigné de sa famille en Australie depuis le début de la crise sanitaire, Daniel Ricciardo n’a toujours pas pu revenir chez lui depuis plus d’un an. Le pilote McLaren s’est exprimé avant le Grand Prix de Hongrie sur cet éloignement avec ses proches.

Arrivé cette année chez McLaren, Daniel Ricciardo semble se sentir plutôt bien dans sa nouvelle écurie même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Huitième au classement général, le coéquipier de Lando Norris continue d’apprendre de sa voiture à chaque Grand Prix. Après sa cinquième place à Silverstone, Daniel Ricciardo retrouve de la confiance avant de débarquer à Budapest ce week-end. Mais d'un point de vue personnel, cela est compliqué. Isolé de sa famille depuis le début de la crise sanitaire, l’Australien n’a toujours pas pu revenir dans son pays natal et voir sa famille. Une situation sur laquelle Daniel Ricciardo s’est exprimé avant le Grand Prix de Hongrie.

« La maison me manque, ainsi que ma famille et mes amis »