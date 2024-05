Mercato : L'OM prépare une grande annonce !

La rédaction

L’été s’annonce bouillant à Marseille. Les Phocéens s’apprêtent à sortir d’une saison cauchemardesque, qui a toutes les chances de se conclure sans qualification en Coupe d’Europe l’an prochain. Alors que Jean-Louis Gasset quittera le club marseillais dans les prochains jours, les dirigeants n’ont toujours pas trouvé son remplaçant. Pourtant, Pablo Longoria et ses équipes se sont fixés une date buttoir.

L’OM aura vécu une saison à deux faces. L’une en Ligue Europa, compétition dans laquelle les Marseillais sont parvenus à se hisser en demi-finale, et l’autre en Ligue 1. Et en championnat, le visage affiché par les joueurs de Jean-Louis Gasset n’a clairement pas donné le sourire aux supporters. Alors que les pensionnaires du Vélodrome ont toutes les chances de ne pas être européens lors du prochain exercice, un nouvel entraîneur est attendu sur la Canebière, mais son nom n’est toujours pas connu. Pourtant, au sein du club, on veut s’activer.

La fin du mois de mai risque d’être décisive

Alors que les supporters phocéens trépignent d’impatience, l’OM travaille en coulisse pour dégoter son nouveau coach. Si aucun nom n’est encore officiel, L’ÉQUIPE annonce que les Marseillais se font fixés comme limite la fin du mois de mai pour dévoiler l’identité de leur nouveau coach. L’objectif est de permettre au futur élu de bénéficier d’un laps de temps suffisant pour découvrir un maximum sa nouvelle équipe avant le début de la saison prochaine.

Paulo Fonseca fait patienter l’OM

Annoncé depuis des semaines comme la piste favorite des dirigeants marseillais, Paulo Fonseca n’aurait toujours pas donné de réponse claire à l’OM. Également désiré par le Milan AC, le technicien portugais n’a pas encore tranché concernant son avenir. Une situation qui n’arrange pas les phocéens.