Formule 1

Formule 1 : Verstappen prêt à témoigner sur l'incident de Silverstone

Publié le 28 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Le Grand prix de Silverstone constitue l'un des tournants de la saison. Mis hors-jeu dès le premier tour, Max Verstappen voit son concurrent Lewis Hamilton fondre sur lui.

Le Grand prix de Silverstone a été le théâtre d'un accrochage spectaculaire. Dès le premier tour, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont au coude à coude lorsqu'une sortie de virage violente envoie le Néerlandais taper le mur de pneus. Le leader du championnat du monde abandonne, et laisse son adversaire remporter la course. Une victoire qui a une importance capitale puisque l'Anglais ne revient qu'à huit longueurs du pilote Red Bull.

Verstappen a des preuves !