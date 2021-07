Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso fait le point après les essais libre en Hongrie !

Publié le 31 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2021 à 9h46

Après sa satisfaisante septième place obtenue à Silverstone, Fernando Alonso a attaqué le Grand Prix de Hongrie lors des essais libres vendredi. Malgré une journée convaincante, l'Espagnol veut garder les pieds sur terre.

Fernando Alonso tient à ne pas s'enflammer. L'écurie Alpine a réalisé de bonnes performances au cours de la première journée du Grand Prix de Hongrie. Lors des essais libres 2, Esteban Ocon et Fernando Alonso sont respectivement arrivés quatrième et septième. Alors que la course se déroulait sous une importante chaleur sur un Hungaroring comprenant des virages techniques, Alpine semble être sur la bonne voie pour ramener un nouveau bon résultat ce week-end. Cependant, pour l'expérimenté Fernando Alonso qui vient de fêter ses 40 ans jeudi dernier, son équipe peut encore s'améliorer.

« Nous n'avons pas encore un équilibre parfait »