Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon dévoile les coulisses de sa victoire XXL !

Publié le 4 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Esteban Ocon a gagné le premier Grand Prix de sa carrière en Hongrie. Le Français de 24 ans s'est confié sur son état d'esprit lorsqu'il s'est retrouvé en tête de la course.

Esteban Ocon est devenu le 14ème pilote français de l'histoire à remporter un Grand Prix de Formule 1. Lors d'une course au scénario dantesque sur le Hungaroring dimanche, le pilote de l'écurie Alpine a su tirer son épingle du jeu. Dès le premier virage de la piste, cinq pilotes ont dû abandonner après un impressionnant accrochage. Après un nouveau départ arrêté, Esteban Ocon a réussi à prendre les devants, en accrochant la tête de la course dès le sixième tour. Pour autant, cette position où il n'a pas l'habitude de se retrouver n'a changé en rien la conduite du Français.

« Comme si nous nous battions pour une huitième ou une neuvième place »