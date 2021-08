Formule 1

Formule 1 : La joie d'Alain Prost après la victoire d'Esteban Ocon !

Publié le 2 août 2021 à 14h35 par La rédaction

À 24 ans, Esteban Ocon a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1. Une énorme satisfaction pour Alain Prost, aujourd'hui directeur non exécutif chez Alpine.

Après Pierre Gasly en 2020, un nouveau pilote français a remporté un Grand Prix de Formule 1. Dimanche, lors du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon s'est imposé au terme d'un incroyable scénario. Dès le premier virage de l'Hungaroring, cinq pilotes ont dû abandonner après un violent accrochage. Après un nouveau départ arrêté, Esteban Ocon a réussi à prendre les devants, en accrochant la tête de la course dès le sixième tour. Une première place que le Français n'a plus jamais lâché. Un succès qui fait le bonheur de l'ancien champion du monde Alain Prost.

« Quand on devient vainqueur d’un GP de F1, on passe dans une dimension différente »