Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff se prononce sur le départ surréaliste de Lewis Hamilton !

Publié le 2 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Après un premier départ chaotique lors du Grand Prix de Hongrie, la direction de course a brandi un drapeau rouge ayant conduit à un nouveau départ arrêté, où Lewis Hamilton s'est retrouvé dans une situation surréaliste.

Le Grand Prix de Hongrie n'a pas manqué de rebondissements. Dès le départ, les pilotes ont donné le ton sur une piste humide. Dans le premier virage de l'Hungaroring, un énorme accrochage a eu lieu, ce qui a entraîné l'abandon de cinq pilotes et a obligé la direction de course à brandir le drapeau rouge. Au moment de relancer la course sur un départ arrêté, la piste avait séché. L'ensemble des pilotes s'est alors dirigé vers les stands pour changer de pneus, sauf Lewis Hamilton. Le Britannique s'est donc retrouvé seul sur la grille de départ, pour finalement s'arrêter à son stand au tour suivant. Une décision qu'assume pleinement Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

« Je pense que c'était à 100% la bonne décision »