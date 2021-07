Formule 1

Formule 1 : Alain Prost se livre sur l’incident entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 31 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Le combat au sommet de la Formule 1 entre Verstappen et Hamilton déchaîne les passions. L'accident de Silverstone n'a fait que renforcer l'affrontement entre les deux. Alain Prost estime que la pression joue un grand rôle sur les pilotes de Red Bull et Mercedes.

A Silverstone, le combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a pris une nouvelle tournure. Au premier tour de piste, les deux pilotes se sont accrochés et le pilote Red Bull a été envoyé vers le mur de pneus. Le Néerlandais en est heureusement sorti indemne. Mais la course a continué à se dérouler, et Lewis Hamilton a remporté un succès salutaire qui lui permet de recoller à huit encablures de son rival.

‹‹ Deux pilotes dans une telle situation sont toujours pleins d’adrénaline ››