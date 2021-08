Formule 1

Formule 1 : Mercedes reconnait une grande erreur avec Hamilton !

Publié le 5 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Le GP de Hongrie a vu Esteban Ocon être sacré devant Lewis Hamilton. Plus que la performance de l'Anglais c'est une décision de son écurie qui fait jaser.

Le sacre d'Esteban Ocon repose sur une course quasi-parfaite, un travail d'équipe remarquable avec Fernando Alonso dans l'écurie Alpine mais aussi sur une erreur stratégique des adversaires, notamment Mercedes. En effet, après le premier tour un accident impliquant cinq pilotes a arrêté la course. L'occasion pour toutes les écuries de changer les pneus de leurs pilotes. Tous... sauf Mercedes et Lewis Hamilton qui décident de continuer avec des pneus intermédiaires au lieu des pneus lisses.

Le directeur technique reconnait son erreur