Formule 1 : Lewis Hamilton revient sur son duel avec Fernando Alonso !

Publié le 2 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Hongrie a vu la victoire d'Esteban Ocon pour Alpine. Son coéquipier Fernando Alonso a joué un rôle primordial en bloquant Lewis Hamilton. Le pilote anglais est revenu sur ce duel.

Esteban Ocon a remporté son tout premier Grand Prix ce dimanche en Hongrie. Un succès rendu possible par une course sans erreur mais aussi grâce à l'intervention de son coéquipier Fernando Alonso. L'Espagnol s'est en effet illustré en bloquant l'accélération de Lewis Hamilton pendant dix tours. Une défense qui a eu un impact décisif puisque le septuple champion du monde a terminé à la 2e place (3e place avant la disqualification de Sebastian Vettel).

Lewis Hamilton l'a mauvaise