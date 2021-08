Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen tacle à nouveau Mercedes !

Publié le 3 août 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 3 août 2021 à 21h41

Max Verstappen a perdu gros le week-end dernier avec le Grand Prix de Hongrie en cédant la première place à Lewis Hamilton au classement général. Le Néerlandais estime toutefois que la voiture de Mercedes est difficile à concurrencer, contrairement aux dires de l'écurie allemande.

Max Verstappen a vécu une course difficile ce dimanche en Hongrie. L'accident subi par sa monoplace a coûté cher au final, puisque le Néerlandais a terminé à la 9e place. Désormais Verstappen a huit points de retard sur son concurrent Lewis Hamilton. Le duel Mercedes-Red Bull impressionne sur les circuits...mais fait également parler de lui médiatiquement.

Verstappen estime ne pas pouvoir lutter avec la voiture Mercedes