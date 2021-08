Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz... Ferrari est aux anges avec ses pilotes !

Publié le 6 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Après une saison laborieuse vécue l'année dernière, Ferrari semble relever la tête. Pour le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto, la présence de Charles Leclerc et de Carlos Sainz est de bonne augure pour l'avenir de l'écurie italienne.

Ferrari va de l'avant cette saison. Malgré un niveau qui empêche encore de jouer les victoires régulières et le titre, la Scuderia affiche sa satisfaction face aux résultats de ses deux pilotes cette année. Carlos Sainz (83 points) et Charles Leclerc (80 points) affichent en effet une certaine régularité dans leurs performances, en étant respectivement sixième et septième du classement général. Pour Mattia Binotto, directeur de Ferrari, les deux pilotes sont amenés à briller dans les années à venir.

« Je pense que nous avons le meilleur duo de la grille »