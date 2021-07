Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Charles Leclerc envers Ferrari !

Publié le 27 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Auteur d'une saison convaincante sous les couleurs de Ferrari, Charles Leclerc ne cache pas sa grande satisfaction de piloter pour la Scuderia.

Charles Leclerc confirme son haut niveau cette saison. Le Monégasque tient à ramener Ferrari sur le devant de la scène après des années décevantes en Formule 1. Leclerc sort d'une belle course à Silverstone en ayant accroché la deuxième place derrière Lewis Hamilton. Au classement général, le pilote de la Scuderia se retrouve à la sixième place avec 80 points, justement devant son coéquipier Carlos Sainz. Avant de disputer le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu le week-end prochain, Charles Leclerc a fait le point sur son évolution depuis son arrivée chez Ferrari en 2019.

« Rouler pour Ferrari, c’était un rêve depuis l'enfance »