Formule 1 : Vettel dresse un constat accablant sur la nouvelle F1...

Publié le 15 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Sebastian Vettel fait partie des pilotes expérimentés de Formule 1. Son avis est donc toujours écouté, comme lorsqu'il commente la nouvelle monoplace

Sebastian Vettel fait partie des pilotes historiques de Formule 1. L'Allemand de 34 ans roule aujourd'hui pour Aston Martin, après avoir porté les couleurs de Red Bull entre 2009 et 2014 pour quatre titres de champion du monde en 2010, 2011, 2012 et 2013. Aujourd'hui Vettel ne brille plus autant avec sa 12e place au général mais il reste capable de fulgurances comme sa 2e place au Grand Prix d'Azerbaidjan.

Vettel n'aime pas trop la nouvelle F1