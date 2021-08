Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Ferrari se prononce pour le futur champion !

Publié le 13 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que la bataille fait rage en haut du classement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde, Mattia Binotto a déjà fait son pronostic. Pour le directeur de la Scuderia, le pilote de Mercedes est plus fort.

La suprématie de Mercedes est très disputée par Red Bull cette saison. Alors Max Verstappen avait une avance confortable au classement général, le Néerlandais a été dépassé par Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de Hongrie, avant la trêve estivale. Le protégé de Red Bull n'a pu terminer que 9ème de la course après s'être retrouvé au cœur d'un impressionnant accrochage. De ce fait, c'est bien Hamilton qui est en tête du championnat du monde, avec 195 points. Derrière, Verstappen n'est pas loin avec 187 unités. Du côté de Ferrari, malgré le souhait de voir l'hégémonie de Mercedes prendre fin, le Britannique semblerait bien être le favori à sa propre succession.

« Je pense que Lewis va gagner »