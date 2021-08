Formule 1

Formule 1 : Sainz annonce la couleur pour Ferrari !

Publié le 10 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Auteur d'une bonne saison (il est actuellement 6e du classement général), Carlos Sainz n'est rassasié ni pour lui même ni pour son écurie.

Sa troisième place au Grand Prix de Hongrie (quatrième avant la disqualification de Sebastian Vettel) constitue le quatrième podium de sa carrière. A 26 ans, Carlos Sainz Jr est désormais un pilote expérimenté, mais l'Espagnol veut désormais aller chercher la catégorie du dessus comme Lewis Hamilton et Max Verstappen. Actuellement 6e du classement général, sa voiture est souvent pointée du doigt comme responsable.

Sainz a des ambitions pour Ferrari