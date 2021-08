Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas s'agace pour son avenir chez Mercedes !

Publié le 10 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Valtteri Bottas ne sait toujours pas s'il sera conservé par Mercedes l'année prochaine. Alors que le Finlandais a dû composer sa première partie de saison avec un futur incertain, le pilote de 31 ans estime qu'il aurait été mieux pour lui d'être rapidement fixé sur son avenir.

À l'occasion de la trêve estivale en Formule 1, Valtteri Bottas a fait le point sur sa situation. Le Finlandais n'a toujours pas reçu la moindre proposition de la part de Mercedes pour prolonger. Au sein de l'écurie, des doutes planeraient encore sur l'identité du second pilote qui accompagnera Lewis Hamilton la saison prochaine. Toto Wolff réfléchirait en effet à promouvoir son protégé George Russell. Pour Valtteri Bottas, cette situation incertaine le pénaliserait beaucoup sur les circuits.

« Cela m’aurait certainement permis d’économiser beaucoup d’énergie et de pression inutile »