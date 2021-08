Formule 1

Formule 1 : Lando Norris satisfait de son niveau face à Lewis Hamilton !

9 août 2021

Victime d'un crash dès le premier virage lors du Grand Prix de Hongrie, Londo Norris n'a pas l'occasion de confirmer sa belle troisième place obtenue en Autriche. Pour autant, le Britannique savoure son niveau lors de cette première partie de saison.

Malgré les déconvenues, Lando Norris relativise. Actuellement troisième du championnat du monde de Formule 1, le pilote de l'écurie McLaren réalise probablement la plus belle saison de sa jeune carrière. Une grande satisfaction pour le Britannique, qui savoure le fait d'être à la lutte avec les meilleurs pilotes du paddock lors de chaque Grand Prix. À seulement 21 ans, Lando Norris compte bien continuer sa progression, en luttant notamment contre son idole Lewis Hamilton.

« Je saurai de quoi je suis capable face à quelqu'un comme Lewis »