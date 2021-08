Formule 1

Formule 1 : Riccardo envoie un beau message à Ocon après sa victoire en Hongrie !

7 août 2021

Ancien coéquipier d’Esteban Ocon, Daniel Ricciardo a tenu à le féliciter chaudement après sa victoire en Hongrie le week-end dernier.

Un an après Pierre Gasly à Monza, un nouveau pilote français est monté sur la première marche d’un podium en Formule 1. Il s’agit cette fois d’Esteban Ocon, qui a remporté le Grand Prix d’Hongrie dimanche dernier après une parfaite maitrise de sa course face à Sebastian Vettel, arrivé deuxième avant d’être disqualifié quelques heures plus tard. Ainsi, le pilote d’Alpine a remporté sa première course dans la compétition reine du sport automobile, bien aidé par le travail derrière de Fernando Alonso qui a contenu Lewis Hamilton. Et de son côté, son ancien coéquipier chez Renault Daniel Ricciardo a tenu à féliciter Esteban Ocon pour sa belle prestation.

« Il peut dire que l’un de ses rêves est devenu réalité »