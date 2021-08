Formule 1

Formule 1 : Les prédictions de Gasly sur la suite de la saison !

Publié le 9 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Après sa sixième place obtenue lors de l'incroyable Grand Prix de Hongrie, Pierre Gasly a fait le point sur la saison de Formule 1. Pour le Français, d'autres courses pleines de rebondissements sont à venir.

Pierre Gasly voit déjà loin. Alors que la Formule 1 traverse actuellement sa trêve estivale, le Français sort d'une bonne première partie de saison. Actuellement huitième au classement du championnat du monde, le pilote de l'écurie AlphaTauri a confirmé ses bonnes performances de l'année dernière. Alors que le prochain Grand Prix aura lieu en Belgique le 29 août prochain, Pierre Gasly a affirmé que la saison de Formule 1 était loin d'avoir rendu son verdict.

« Je m'attends à d'autres courses folles »