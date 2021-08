Formule 1

Formule 1: Verstappen futur champion du monde ? La réponse de Red Bull !

Publié le 8 août 2021 à 16h35 par La rédaction

A bientôt 24 ans, Max Verstappen a franchi définitivement un cap. Le Néerlandais fait désormais partie des tout meilleurs pilotes et rêve d'un titre de champion du monde. Du côté de Red Bull, on y croit plus que jamais...

Max Verstappen est un habitué de la vitesse. Sur le circuit certes mais aussi dans sa carrière. Entré en F1 en 2015 à seulement 18 ans il s'est très vite imposé comme un solide outsider (12e en 2015, 5e en 2016, 6e en 2017, 4e en 2018 et 3e en 2019 et 2020). Et cette saison 2021 semble constituer un nouveau cap, alors que le Néerlandais est actuellement 2e à huit points de Lewis Hamilton, ayant déjà gagné 5 Grands Prix dont le très difficile Grand Prix de Monaco. Est-ce alors l'année du titre de champion du monde pour Verstappen ?

Verstappen a franchi un cap