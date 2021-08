Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas est soutenu après son accident en Hongrie !

Publié le 5 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Lors du GP de Hongrie, Valtteri Bottas s'est retrouvé au milieu d'un accident. Certains y voient une manigance de Mercedes pour avantager Lewis Hamilton. De quoi en faire réagir d'autres.

Le Grand Prix de Hongrie fut le théâtre d'un gros incident. Au premier tour de la course, cinq pilotes se sont mis hors-jeu à cause d'une collision. Parmi ceux-ci on retrouve, Valtteri Bottas, à l'origine de cet accident. Concerné par l'événement, Max Verstappen n'a pas hésité à tancer le Finlandais dans les médias. Pire, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, parlait «d'une excellente stratégie de Mercedes». Sous-entendu, l'accident a été sciemment causé.

Presque impossible pour Christijan Albers