Formule 1

Formule 1 : Ricciardo envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 9 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Belgique du 29 août prochain sera sa 200ème course, Daniel Ricciardo a fait le point sur son avenir. À 32 ans, l'Australien ne compterait pas s'arrêter de si tôt.

Daniel Ricciardo ne pense pas encore à la retraite. Malgré de grandes ambitions sur le plan personnel, le pilote de l'écurie McLaren ne pointe qu'à la neuvième place du classement général avec 50 points. Depuis son départ de Red Bull en 2018, où il avait remporté 7 courses, Ricciardo n'a plus gagné le moindre Grand Prix. Pour autant, l'Australien s'estime heureux sur les pistes. Cette notion de plaisir, chère à Daniel Ricciardo, serait un facteur primordial pour le pilote de 32 ans afin continuer sa carrière en Formule 1.

« Pour l'instant, je me vois là encore quelques années »