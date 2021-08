Formule 1

Formule 1 : Ferrari s'enflamme pour le duo Leclerc-Sainz Jr !

Publié le 10 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Après avoir vécu une saison en demi-teinte l'an passé, Ferrari revit grâce à sa nouvelle paire de pilote composée de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr. De quoi envisager un bel avenir pour le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto.

L'année 2020 se rapprochait du cauchemar pour Ferrari. Au terme d'une saison catastrophique, l'écurie italienne avait péniblement accroché la huitième place du championnat du monde grâce aux 98 points de Charles Leclerc. Dans le même temps, Sebastian Vettel sombrait à une 13ème position indigne du standing de Ferrari. Désormais, c'est une autre histoire pour l'écurie italienne. La Scuderia peut en effet s'appuyer sur deux pilotes aux performances solides et homogènes. À la mi-saison, le nouveau chez Ferrari, Carlos Sainz Jr (83 points) pointe à une belle sixième place, juste devant Charles Leclerc (80 points). Et le meilleur serait à venir.

« Nous avons le meilleur duo du plateau »