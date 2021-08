Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Daniel Ricciardo !

Publié le 10 août 2021 à 16h35 par La rédaction

À 32 ans, Daniel Ricciardo vit une première partie de saison difficile au sein de l'écurie McLaren. Pour l'Australien, cette année est certainement la plus difficile qu'il traverse en Formule 1.

Danien Ricciardo ne semble pas à son meilleur niveau cette saison. Arrivé avec beaucoup d'ambition cette année chez McLaren, l'Australien est à la peine au championnat du monde, où il pointe à la 9ème place avec ses 50 points. Alors que son coéquipier Lando Norris enchaîne les grandes performances lui permettant d'atteindre la troisième position du classement général, Daniel Ricciardo doit de son côté faire face à de nombreuses déconvenues.

« C'est la première fois que je trouve ça constamment difficile »