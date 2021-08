Formule 1

Formule 1 : Sainz pense pouvoir faire beaucoup mieux !

Publié le 9 août 2021 à 22h35 par La rédaction

6e du championnat du monde Carlos Sainz Junior réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière. Mais l'Espagnol a des ambitions encore plus prononcées

12e en en 2016, 9e en 2017, 10e en 2018, puis 6e ces deux dernières saisons, Carlos Sainz Jr connaît une progression linéaire. Si il est encore une fois 6e pour le moment au classement général, l'Espagnol a déjà décroché deux podium, record dans sa carrière. Surtout il se les est offert sur deux circuits réputés complexes : le Grand Prix de Hongrie (3e) et celui de Monaco (2e).

Sainz se sent capable de mieux