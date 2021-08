Formule 1

Formule 1 : Alpine savoure encore la victoire d’Esteban Ocon !

Publié le 11 août 2021 à 10h35 par T.M.

En Hongrie, Esteban Ocon a décroché la première victoire de sa carrière. De quoi donner le sourire chez Alpine.

Il n’aura finalement pas fallu attendre si longtemps pour voir un autre Français remporter un Grand Prix de Formule 1 après Pierre Gasly. En effet, lors du dernier Grand Prix, en Hongrie, ce n’est autre qu’Esteban Ocon qui s’est imposé au terme d’une course incroyable. En effet, le pilote Alpine a su profiter des événements et notamment des erreurs de Mercedes avec Lewis Hamilton pour rapidement prendre la tête et ne jamais la lâcher malgré les tentatives de Sebastian Vettel derrière. Ocon s’est donc offert la première victoire de sa carrière en F1 et par la même occasion la première pour Alpine.

« A l’arrivée, nous avons été meilleurs que les autres »