Formule 1

Formule 1 : Ocon en rajoute une couche sur sa victoire !

Publié le 10 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 10 août 2021 à 18h36

Vainqueur de son tout premier Grand Prix en Hongrie, Esteban Ocon est à nouveau revenu sur ce succès historique.

Moins d'un an après Pierre Gasly, Esteban Ocon a inscrit son nom au panthéon des pilotes vainqueurs d'une course en Grand Prix. Le pilote de Alpine a triomphé en Hongrie en devançant Sebastian Vettel (disqualifié depuis) et Lewis Hamilton. Une performance historique, pour celui qui n'avait jusque là obtenu qu'un podium au Grand Prix de Sakhir 2020.

Ocon revient sur la course