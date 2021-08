Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Leclerc sur son duo avec Sainz Jr !

Publié le 13 août 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 13 août 2021 à 20h40

Si Red Bull Racing et Mercedes surdominent le championnat du monde de F1 cette saison, Ferrari semble être dans une période de renouveau, grâce à son duo Sainz JR-Leclerc. Interrogé sur son duo avec Carlos Sainz Jr, Charles Leclerc a fait passer un message fort.

La victoire d'Esteban Ocon est une première cette année ! Jusqu'à ce fameux grand prix de Hongrie, la victoire était toujours revenue soit à un pilote Red Bull soit à un pilote Mercedes. Mais derrière eux, Ferrari fait de la résistance. L'écurie au cheval a décroché trois podiums cette saison, dont deux sur les deux dernières courses. Surtout, ces précieux points permettent à la Scuderia de figurer à la 3e place du classement constructeurs.

Leclerc sur son duo avec Sainz