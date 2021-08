Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Bottas sur son duo avec Lewis Hamilton !

Publié le 13 août 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 13 août 2021 à 17h39

Valtteri Bottas, deuxième ces deux dernières saisons, est un peu en retrait en 2021. Le Finlandais semble s'effacer derrière Lewis Hamilton.

Unanimement considéré comme un pilote de grand talent, Valtteri Bottas forme avec Lewis Hamilton la paire redoutable de Mercedes depuis 2017. Le bilan est élogieux : en 2019 et 2020, les deux pilotes ont terminé aux deux premières places. Mais cette saison, Red Bull Racing se mêle à la lutte avec en tête de gondole Max Verstappen. Alors forcément, Bottas s'efface derrière Hamilton, le leader.

« Ce n’est pas facile d’être le coéquipier de Lewis »