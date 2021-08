Formule 1

Formule 1 : La FIA minimise l'incident entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 12 août 2021 à 17h35 par La rédaction

L'incident Verstappen-Hamilton a marqué le Grand Prix de Silverstone et par conséquent la saison de F1. Les dirigeants souhaitent toutefois minimiser l'impact.

C'était il y a un mois, mais le souvenir est resté vivace dans les mémoires de Mercedes comme de Red Bull Racing. Au premier tour de ce grand prix britannique, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont accrochés. Le Hollandais a été expulsé d'un virage vers le mur de pneu. Résultat : fin de la course pour le pilote Red Bull. Les conséquences sont fâcheuses pour le Néerlandais : Hamilton remporte le GP de Silverstone puis s'empare de la tête du championnat du monde lors du GP suivant en Hongrie.

La FIA tempère