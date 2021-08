Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas met en garde Mercedes !

Publié le 11 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 traverse sa trêve estivale, Valtteri Bottas a tiré un premier bilan sur les résultats de Mercedes lors de la première partie de saison.

La suprématie de Mercedes est très disputée par Red Bull cette saison. Lewis Hamilton a dû attendre la dernière course avant la trêve et un scénario favorable au Grand Prix de Hongrie pour reprendre la tête du championnat du monde. Avec 195 points, le Britannique devance de peu les 187 unités de Max Verstappen. Cependant, pour le second pilote de Mercedes Valtteri Bottas, son écurie serait encore loin de son meilleur niveau.

« Je pense vraiment qu’on peut faire mieux »