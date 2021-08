Formule 1

Formule 1 : Ocon et Alonso connaissent leur objectif pour la saison !

Publié le 12 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Si le duel Hamilton-Verstappen attire toute l'attention dans le monde de la F1, d'autres affrontements pourraient valoir le coup d'oeil. A commencer par la lutte pour le top 5.

Esteban Ocon et Fernando Alonso réalisent des performances admirables lors de ce championnat du monde de F1, sous l'égide de l'écurie Alpine. Le premier vient de remporter en Hongrie, le tout premier Grand Prix de sa carrière à 25 ans. Le second, vétéran de 40 ans, fait son retour en Formule 1 après deux ans d'absence et réussit pour le moment à se maintenir à un rang tout à fait convenable (11e). De quoi nourrir des ambitions pour leur écurie ?

Alpine vise le top 5