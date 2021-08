Formule 1

Formule 1 : Verstappen se prononce sur son gros duel avec Hamilton !

Publié le 13 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Juste avant la trêve estivale, Lewis Hamilton a repris la tête du championnat du monde au détriment de Max Verstappen. Pour autant, le Néerlandais semble comblé sur le fait d'être à la lutte pour le titre final.

Max Verstappen savoure en haut du classement général de Formule 1. Malgré le fait d'avoir perdu la première position avant la trêve, le pilote de l'écurie Red Bull compte 187 points, juste derrière les 195 unités que détient Lewis Hamilton. Pour autant, le Néerlandais semble être plus que jamais proche de pouvoir mettre fin au règne de Mercedes. Alors que la compétition reprendra le 29 août prochain pour le Grand Prix de Belgique, Max Verstappen aborde l'esprit léger une deuxième partie de saison qui s'annonce décisive.

« Je me sens plus relax en fait ! »