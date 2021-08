Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen commente son duel avec Lewis Hamilton !

Publié le 10 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Cette saison la Formule 1 nous offre un duel passionnant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. De quoi raviver le souvenir des grandes rivalités de F1 ? Pas tout à fait.

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a peut-être trouvé un adversaire à sa taille. Son nom ? Max Verstappen. Le Hollandais suit l'Anglais avec huit petites unités de retard au classement général du championnat du monde de Formule 1. Hamilton compte 4 victoires en course cette saison contre 5 pour Verstappen. Un duel au sommet qui relègue les autres concurrents (Norris, Bottas, Pérez) au rang de simples observateurs.

Pour Verstappen ce n'est pas encore au niveau de Prost-Senna